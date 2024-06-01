BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı - Son Dakika
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BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

BGC Başarı Ödülleri Yarışması\'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi. Törende, 12 başarı ve 8 mansiyon ödülü sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan 114 eser, titiz bir çalışma sonucu jüri tarafından incelendi.

01.06.2024 10:00
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Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından geleneksel olarak düzenlenen BGC Başarı Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren basın mensuplarının ödülleri törenle verildi.

BGC Nilüfer Sahnesi'nde 12 başarı, 8 mansiyon ödülünün sahiplerini bulduğu törende konuşan BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, yarışma jürisinin titiz bir çalışma sonucu aday olan 114 eseri tek tek incelediğini bildirdi.

İsmet Acar, Teoman Alper, Gürsel Bayraktutan, Mehmet Gerçeksi, Hakan Işıkkent ve Hacı Tonak'tan oluşan jürinin, başarı ile mansiyon ödüllerini belirlediğini kaydeden Kolaylı, "Yarışmamıza katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor, başarılı arkadaşlarımı kutluyorum." ifadesini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de katılımcılara hitap ettiği programda, "Genel Haber", "Ekonomi Haber", "Genel Fotoğraf", "Spor Fotoğraf", "Genel Köşe Yazısı", "Spor Köşe Yazısı", "Gazete Spor Mizanpaj", "TV Spor Haberi", "TV Program", "TV Aktüel Haber" dallarında ödüller dağıtıldı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Sergen Sezgin de "Mucize" adlı çalışmasıyla "Genel Fotoğraf" dalında başarı ödülünü aldı.

Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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