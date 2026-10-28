BGYC ve SİSKAD, Balıkesir'de COP31 öncesi iklim gazeteciliği ve arıların rolünü anlattı - Son Dakika
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BGYC ve SİSKAD, Balıkesir'de COP31 öncesi iklim gazeteciliği ve arıların rolünü anlattı

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BGYC ve SİSKAD, Balıkesir\'de COP31 öncesi iklim gazeteciliği ve arıların rolünü anlattı
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BGYC ve SİSKAD, Balıkesir'de Antalya'da yapılacak COP31 öncesi 'Kovandan Manşete' etkinliği düzenledi. Etkinlikte iklim gazeteciliği ve arıların ekosistemdeki rolü kamu kurumları, sivil toplum ve medya mensuplarına anlatıldı.

Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) ile Sosyal İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SİSKAD) işbirliğinde " COP31'e Doğru: Kovandan Manşete" etkinliği düzenlendi.

Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde çevre ve iklim farkındalığını artırmak amacıyla BGYC TİMBİR Taş Bina'da düzenlenen programa kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile medya mensupları katıldı.

Açılışta konuşan BGYC Başkanı Semra Aman Akyürek, iklim değişikliğiyle mücadelede gazetecilerin üstlendiği toplumsal sorumluluğa dikkati çekerek, çevre sorunlarının kamuoyuna doğru ve anlaşılır biçimde aktarılmasının önemini vurguladı.

SİSKAD Başkanı Muammer Özel ise sürdürülebilir yaşam ve doğal kaynakların korunması konularına değinerek, arıların ekosistemin ve biyolojik çeşitliliğin devamlılığındaki rolünü anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın eşi Arbil Akın da iklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu belirterek, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamındaki sunumda gazeteci Can Akyürek, iklim gazeteciliği, doğa gözlemleri ve arıcılığın ekosistemdeki yerine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Ardahanlılar Derneği Başkanı Gürkan Sarıçam da çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal yaşamın korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Program, katılımcıların sürdürülebilir yaşam ve iklim farkındalığına yönelik değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
BalıkesirAntalyaGüncelYaşamMedyaCOP31KamuSon Dakika

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