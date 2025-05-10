Bıçağında Dikkat Çeken Yazı

BIÇAĞIN ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, trafikte tartıştığı kişilerin üzerine kılıftan çıkardığı döner bıçağıyla yürüdüğü gerekçesiyle tutuklanan otomobil sürücüsü Emircan Müştak'ın (22), olayda kullandığı bıçağın üzerinde 'Mevzu derinse keseriz. Emir Müştak' yazdığı görüldü.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
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