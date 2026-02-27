Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A.K'nin (46) şizofreni tedavisi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirlendi.
Daha sonra adliyeye sevk edilen kişinin, çıkarıldığı hakimlikçe Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.
Olay
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, M.A.K. tarafından bıçaklandığı öne sürülen köpek ölmüştü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bıçakla Köpek Öldüren Kişi Ruh Hastanesine Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?