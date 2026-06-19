Bıçakla Yaralama Davasında 18 Yıl Hapis - Son Dakika
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Bıçakla Yaralama Davasında 18 Yıl Hapis

Bıçakla Yaralama Davasında 18 Yıl Hapis
19.06.2026 16:19
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Yemekhane personeli Berat Çingay, HSK müfettişini bıçakla yaraladığı için 18 yıl hapis cezası aldı.

ANKARA'da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan yemekhane personeli Berat Çingay'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapsine, 'Hakaret' suçundan ise 42 bin 500 lira adli para cezası ödemesine karar verildi.

HSK'da yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Çingay, 22 Ekim 2024'te HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip edip, bina otoparkında ensesinden bıçakladı. Yaralanan Aslan, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan tedavisi sonrası taburcu edildi. Olayın ardından tutuklanan Çingay hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, HSK yemekhanesinde çalışan Berat Çingay'ın Erzincan Keban'da çalıştığı dönemden Mehmet Aslan'a beslediği husumete dikkat çekildi. Sanık hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Silahla tehdit' suçlarından ise 2'şer yıl hapis cezası talep edildi.

'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ'

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Berat Çingay ve avukatlar hazır bulundu. Sanık Çingay, "İddianamede, 'Bıçağın tamamı boynuna gelmiş' denmektedir. İlk verdiğim ifadede söylediğim gibi bıçağı ilk sırtına vurdum, bu Adli Tıp raporunda da var. Benim amacım öldürmek değildir, öldürmek olsa bıçağı şah damarına vururdum. 21 aydır tutukluyum, çok pişmanım beraatimi talep ediyorum" dedi.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, sanık Berat Çingay'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapsine ve 'Hakaret' suçundan 42 bin 500 lira adli para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: DHA

Hakimler Savcılar Kurulu, Yerel Haberler, Mehmet Aslan, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Güncel, Son Dakika

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