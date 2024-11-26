Bıçaklama Davasında 21 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bıçaklama Davasında 21 Yıl Hapis Cezası

Gölcük'te bir kişiyi öldüren ve oğlunu yaralayan 2 sanık 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

26.11.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri, oğlunu da yaraladıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanık, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ö.K. ve kuzeni S.K. katıldı. Müştekiler maktul Süleyman Kabadayı'nın eşi Şerife ve olayda yaralanan oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen maktulün eşi Şerife Kabadayı, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Sanık S.K, savunmasında, maktulü tanımadığını ve kendisini bir anda kavganın içinde bulduğunu ileri sürdü. S.K, "Diğer sanığı görmediğim için bıçaklama anını bilmiyorum. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık Ö.K. de kavga etmek amacıyla olay yerine gitmediğini, çocuğunun maktul tarafından darbedildiğini, olayın sebebini öğrenmek için orada bulunduğunu savundu.

S.K'nin bir anda saldırıya uğradığını öne süren Ö.K, "Ben de onu kurtarmak için müdahalede bulundum. Kimsenin canını almak gibi bir niyetim yoktu. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse mahkum ettiği sanıkların cezasını, eylemin "haksız tahrik" altında işlendiğine kanaat getirerek 18 yıla düşürdü.

Sanıklara, maktulün oğluna yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 3'er yıl hapis cezası verildi.

Gölcük ilçesinde 3 Ekim 2022'de Donanma Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Kabadayı hayatını kaybetmiş, oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Mahkeme, kocaeli, 3-sayfa, Güncel, Gölcük, Hukuk, Olay, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklama Davasında 21 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 CHP lideri Özel’den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak
16:47 Sıla bebek davasında iddianame hazır İşte cani anne için istenen ceza Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza
16:29 Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı’ya para ödediklerini itiraf etti Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti
14:39 ’Ahmet Özer’ tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
01:48 New York Times: ABD, Ukrayna’ya nükleer silah verebilir New York Times: ABD, Ukrayna'ya nükleer silah verebilir
01:17 Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge Cumhurbaşkanlığından rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerine ilişkin genelge
00:59 Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor Almanya tarafını belli etti: Savaş artık uluslararası, Putin bizi de tehdit ediyor
00:12 NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun NATO Askeri Komitesi Başkanı: Savaş senaryosuna hazırlıklı olun
23:25 Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında ’İnönü’ Tartışması Alevlendi Ümit Özdağ ve Muharrem İnce Arasında 'İnönü' Tartışması Alevlendi
23:23 Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı Semih Güler, Trabzonspor maçından sonra isyan etti: Böyle bir gün olmamalı
23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu
23:04 Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor Bomba iddia: Galatasaray, Mohamed Salah ile ilgileniyor
23:04 Gaziosmanpaşa’da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı Gaziosmanpaşa'da Markete Kilitlenen Hırsızlar, Yangın Tüpüyle Camı Kırarak Kaçmaya Çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 18:06:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bıçaklama Davasında 21 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.