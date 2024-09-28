Bıçaklama Olayında Zanlı Tutuklandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bıçakladığı 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.

Şüpheli P.D. (45), Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen sebeple önce vale olarak çalışan Osman D'yi (36) ardından yolda yürüyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üyesi Deniz Akten'i (38) bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Akten, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Osman D'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaçtıktan sonra olay yerine geldiği sırada polislerce yakalanan şüpheli P.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve 9 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi.