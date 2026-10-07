Bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk Bartın Ulus'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk Bartın Ulus'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk Bartın Ulus\'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Başakşehir'de başka okuldan F.M. (15) tarafından bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi. Konuklu köyünde düzenlenen cenazeye bakan yardımcısı, vali ve milletvekilleri katıldı; destek ekipleri aileyi teskin etmeye çalıştı.

İSTANBUL'un Başakşehir ilçesinde dün Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda başka bir okulda eğitim gören F.M.'nin (15) bıçakladığı Eslem Sare Bulut (10), memleketi Bartın'ın Ulus ilçesinde toprağa verildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Eslem Sare Bulut'un cenazesi, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine getirildi. Konuklu köyü Güvendik Mahallesi'ne götürülen Bulut için tören düzenlendi. Köydeki cami önünde Kur'an-ı Kerim okunurken baba Feyzullah ve anne Şeyma Bulut güçlükle ayakta durabildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikososyal destek ekipleri aileyi teskin etmeye çalıştı. Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA
Başakşehir3. SayfaİstanbulBartınGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 15:57:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Bıçaklanan 10 yaşındaki çocuk Bartın Ulus'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei