Bıçaklanarak Öldürülen Genç Toprağa Verildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Bengisu Mahallesi'nde yaşayan İ.B (31) tarafından bıçakla yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Oğuzhan Gencer'in (31) cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ilçedeki Büyük Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenaze, Ocaklı Mahallesi'ndeki Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Dün Bengisu Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci katında oturan İ.B. evine davet ettiği arkadaşı Gencer ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmış, daha sonra arkadaşını bıçakla yaralamıştı.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gencer, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan şüpheli tutuklanmıştı.