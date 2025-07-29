Bıçaklı Cinayet: Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
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Bıçaklı Cinayet: Ağırlaştırılmış Müebbet

Bıçaklı Cinayet: Ağırlaştırılmış Müebbet
29.07.2025 11:39
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İsmail Tek, Yetkin Güner'i nedensiz bıçaklayarak öldürdü; ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

ANKARA'da yolda yürüyen Yetkin Güner'i (45) hiçbir neden olmadan bıçaklayarak öldüren İsmail Tek'e (29) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçede, sanığın cinayeti olağan dışı bir kötülük, acımasızlık ve vahşet duygusuyla, tamamen keyfi duygular besleyerek, canavarca hisle gerçekleştirdiği belirtildi.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra Ulus'taki otele yerleşen İsmail Tek, geçen yıl 24 Mayıs'ta sabaha karşı yolda yürüyen tanımadığı Yetkin Güner'e hiçbir neden olmadan saldırdı. Güner, 7 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İsmail Tek, emniyetteki ifadesinde, "İçimde birini öldürme isteği vardı" dedi. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Tek, 11 Haziran'da görülen karar duruşmasında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın sabıkalı geçmişi dikkate alınarak cezasında takdir indirimi uygulanmadı.

'SEBEP OLMAKSIZIN SALDIRDI'

Mahkemenin verdiği kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçede, tanık beyanları, sanığın soruşturma aşamasındaki ifadeleri, uzmanlık raporu, Adli Tıp Kurumu raporu ve CD inceleme tutanaklarının birlikte değerlendirildiği, sanığın maktule yönelik herhangi bir tahrik, husumet ya da sebep olmaksızın, sokak ortasında aniden, ardı ardına ve vücutta hayati organları hedef alacak şekilde çok sayıda bıçak darbesiyle saldırdığı belirtildi. Sanığın eylemini, herhangi bir zorunluluk ya da dış etkene dayanmaksızın, tamamen keyfi duygular besleyerek yaptığı ifade edildi. Bu yönüyle saldırının, ani bir öfke patlamasından ziyade, ölçüsüz ve nedensiz bir kötülük duygusunun dışavurumu olduğu kaydedildi.

'OLAĞANDIŞI BİR KÖTÜLÜK'

Gerekçede, sanığın olaydan yaklaşık 5-6 saat önce kaldığı otelde resepsiyon görevlisi tanık T.Ç.'ye, "Ben mevzu yapmaya gidiyorum" dediği, 1 gün önce ise yine aynı tanığa, "Ben artık dışarıda yapamıyorum, cezaevinden çıktıktan sonra dışarıdaki hayata alışamadım. Doktor da bana 'toplum içinde yapamaz, ayak uyduramaz' diye rapor verdi. Ben bir olay yapacağım ve tekrar cezaevine gireceğim" dediği aktarıldı. Ancak bu sözlerin, önceden belirlenmiş bir kişiye yönelik, somut ve planlı bir eylemin varlığına işaret etmediği, öldürdüğü kişinin kimliğini önceden bilmediği, taraflar arasında daha önceden bir husumet olmadığı, saldırının ise yolda karşılaştığı tanımadığı kişiye yönelik ani şekilde gerçekleştiği belirtildi. Sanığın öldürme fiilini olağan dışı bir kötülük, acımasızlık ve vahşet duygusuyla canavarca hisle gerçekleştirdiği belirtildi.

TAHRİK VE TAKDİR İNDİRİMİ YOK

Sanığın mahkemede olay anında maktulün kendisine tahrik edici sözler söylediği yönündeki savunmasına ise itibar edilmediği kaydedildi. Olay anına ait görüntülerde sanığın maktule hızlı adımlarla yaklaşıp bıçaklama eylemini gerçekleştirdikten sonra kaçtığı, taraflar arasında olay öncesi herhangi bir konuşma yaşanmadığı, maktulün sanığı tanımadığı ve hakaret etmesi için bir sebep bulunmadığı belirtildi. Sanığın daha önce benzer bıçaklama eylemlerine karıştığı, aynı yönde savunmalarda bulunduğu, savunmasının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı. Dosya kapsamında sanığın eylemine sebep olabilecek, maktulden kaynaklı herhangi bir haksız tahrik bulunmadığı, bu nedenle haksız tahrik indirimi uygulanmadığı bildirildi. Sanığın suçlu kişiliği, sabıka kaydı ve mükerrir oluşu dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmasına da yer olmadığı gerekçeli kararda yer aldı.

Kaynak: DHA

İsmail Tek, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

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