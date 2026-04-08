Bıçaklı Kavga: Bir Kız Tutuklandı

08.04.2026 11:15
İnegöl'de aynı erkek yüzünden kavga eden Cankız E. tutuklandı, Sinem Y. hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı erkekle arkadaşlık yaptığı öne sürülen ve bu nedenle kavga edip, birbirini bıçakla yaralayan kızlardan Cankız E. (19), tutuklandı.

Olay, 6 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Aynı erkekle arkadaşlık yaptıkları öne sürülen Cankız E. ile Sinem Y. (17), konuşmak üzere buluştu. Burada çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kızlar birbirini yaraladı. Bacağından yaralanan Sinem Y. yakındaki bir iş yerine sığınırken, Cankız E. kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sinem Y. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAĞIRAN ANNESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı haber alıp hastaneye giden Birgül B., ambulansla getirilen kızı Sinem Y.'ye, "Kızım gitme dedim sana" diye bağırdı. Sinem Y. ise annesine, "Bağırma bana" diyerek tepki gösterdi. Hastanede tedavisi süren Sinem Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN BULUNUP, HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaçan Cankız E. de yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta polis tarafından bulunarak, hastaneye götürüldü. Hafif yaralı olan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan Cankız E.'nin ifadesinde, "Cadde üzerinde buluştuk. Önce o beni bıçakladı. Ben de o sırada elindeki bıçağı alıp, kendimi korumak için bıçakladım" dediği belirtildi. Cankız E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnegöl, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

