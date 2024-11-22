Bıçaklı Saldırı: Yolcu Panikledi

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ÖMER OLCAY - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bıçaklı minibüs sürücüsü tarafından tehdit edilen özel halk otobüsü şoförü Yasin Korkmaz, "Dışkapı Köprüsü'nün altında önümüze kırarak bıçakla üstümüze saldırdı. Yolcuların hepsi panik yaşadı. Bıçağın kabzasıyla cama vurdu. Yumruk attı ama bir şey başaramadı." dedi.

Etlik Caddesi'nde seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü Yasin Korkmaz, 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsüyle tartıştı. Tartışma üzerine minibüs sürücüsü, seyir halindeki özel halk otobüsünü takip ederek, elindeki ekmek bıçağıyla tehditler savurdu.

Bir süre sonra otobüsün önünde duran minibüs şoförü, aracından inerek otobüse bıçakla zarar verdikten sonra aracına binerek uzaklaştı.

Yaşananlar, otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan otobüs şoförü Korkmaz, akşam saatlerinde seyir halindeyken minibüs sürücüsünün aniden şerit değiştirerek tehlikeli bir şekilde önlerine çıktığını söyledi.

Kaza yapmamak için sert fren yaptığı ve ardından minibüs sürücüsüyle aralarında sözlü tartışma çıktığı iddiasında bulunan Korkmaz, "Trafikte sürekli karşılaştığımız şeyler olduğu için uzatmaya gerek olmadığını düşündüm." dedi.

Korkmaz, bir süre sonra minibüs şoförünün otobüsün önüne geçerek yavaşladığını ve bu esnada sürücünün elindeki bıçağı sallayarak tehditlerde bulunduğunu söyledi.

Yolcuların sakin olması konusunda kendisine telkinlerde bulunduğunu belirten Korkmaz, "Dışkapı Köprüsü'nün altında önümüze kırarak bıçakla üstümüze saldırdı. Yolcuların hepsi panik yaşadı. Bıçağın kabzasıyla cama vurdu. Yumruk attı ama bir şey başaramadı." dedi.

Bu tarz durumlarda büyük araç sürücülerinin genellikle hatalı olarak gösterildiğini ifade eden Korkmaz, mağduriyet yaşadıklarını savundu. Korkmaz, "Arabadaki yolculardan birisi sivil polismiş, olaya müdahale etti. Evraklarını istediği zaman arkadaş arkasına bakmadan kaçtı. Daha sonra karakola bilgi verildi." diye konuştu.