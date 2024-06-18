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- Biden, 500 bin göçmene eş durumundan vatandaşlık planını duyurdu

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD vatandaşlarıyla evli en az 500 bin göçmenin vatandaş olmasına imkan tanıyacak yeni programı duyurdu.

ABD'de başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Joe Biden göçmenler konusunda yeni adım attı. Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Biden, ABD vatandaşlarıyla evli en az 500 bin göçmenin vatandaş olmasına imkan tanıyacak yeni programı resmen duyurdu.

Eski Başkan Donlad Trump'ı hedef alan Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen aileleri ayırdığı ve ABD'deki göçmenler hakkında yasadışı bir şekilde kışkırtıcı bir dil kullandığını belirtti. Biden, "Söylediklerine inanmak zor ama bunları gerçekten yüksek sesle söylüyor ve bu çok çirkin. Sınır veya göç meselesiyle siyaset oynamakla ilgilenmiyorum. Ben bunu düzeltmekle ilgileniyorum. Bunu düzeltebiliriz. Bugün yapacağım şey de bu. Bugün attığım adımlar ABD halkı tarafından ezici bir çoğunlukla destekleniyor" dedi.

Önümüzdeki aylarda uygulamaya konulması beklenen programdan 17 Haziran itibarıyla evli olan ve en az 10 yıldır ABD'de yaşayan yaklaşık 500 bin eş faydalanabilecek. Program ayrıca ebeveyni bir ABD vatandaşıyla evli olan 21 yaş altı 50 bin kişiye de vatandaş olma imkanı sağlayacak. Programdan faydalanabilecek göçmenlerin büyük bir kısmının Meksika vatandaşı olması bekleniyor.

Beyaz Saray ayrıca ABD üniversitelerinde derece elde etmiş veya kendi alanlarında iş teklifi almış yüksek vasıflı belgesiz göçmenler için de vize sürecini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı planlıyor.

Kamu güvenliği tehdidi olarak kabul edilen veya yüz kızartan suçlara karıştıkları için sabıka geçmişi bulunan kişiler programdan yararlanamayacak.