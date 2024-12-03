Biden Angola'yı Ziyaret Etti

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ABD Başkanı Joe Biden, daha önce ertelenen Angola ziyareti kapsamında başkent Luana'ya gitti.

Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenco ile Luanda'daki cumhurbaşkanlığı sarayında bir araya gelen Biden, ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Angola'yı ziyaret eden ilk ABD başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirten Biden, dünyanın geleceğinin Afrika'da olduğunu söyledi.

ABD ve Angola'nın ikili işbirliğinin ortaklığa dönüşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Biden, yönetimi döneminde Angola'ya 3 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Biden, Angola'daki demiryolu hattı, güneş enerjisi ve internet bağlantı hızının yükseltilmesi projelerinin ABD'nin destekleriyle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Angola Cumhurbaşkanı Lourenco da Biden'ın ziyaretini bir dönüm noktası olarak nitelendirerek, ülkesiyle ABD arasında, savunma ve güvenlik dışında, enerji alanında da işbirliğinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Lourenco, iki ülke arasındaki ekonomik alandaki ilişkilere de işaret ederek, ABD'nin desteğiyle bölgedeki birkaç ülkeyi birbirine bağlayan demiryolu hattı projesinin önemine vurgu yaptı.

Biden'ın yarın başkent Luanda'daki kölelik müzesi ile Lobito limanını ziyaret etmesi bekleniyor.