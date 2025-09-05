Biden, Cilt Kanseri Ameliyatı Geçirdi

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın, cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi. New York Times gazetesinin Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

ALNINDAKİ YARA İZİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 82 yaşındaki Biden'ın alnında bir yara izi olduğu gözlemlendi. CNN'in konuya ilişkin haberinde ise operasyonun gerçekleştirildiği tarih açıklanmadı.

Mohs, ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ DE KONMUŞTU

Biden'a mayısta, kemiklerine yayıldığı belirtilen bir prostat kanseri teşhisi de konmuştu. 20 Kasım 1942 doğumlu Biden, 2021-2025 yıllarında ABD'nin 46. Başkanı olarak görev yapmıştı.