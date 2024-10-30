Biden'dan Gürcistan'a Usulsüzlük Çağrısı - Son Dakika
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Biden'dan Gürcistan'a Usulsüzlük Çağrısı

Biden\'dan Gürcistan\'a Usulsüzlük Çağrısı

ABD Başkanı Biden, Gürcistan'daki seçim usulsüzlükleri ve Rus yasalarına benzer uygulamalara tepki gösterdi.

30.10.2024 11:24
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, Gürcistan hükümetine, hafta sonu gerçekleşen seçimlerdeki usülsüzlük iddialarına ilişkin endişelere yanıt verme ve son aylarda kabul edilen "Rus tarzı yasaları iptal etme" çağrısında bulundu.

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleşen parlamento seçimlerine ilişkin usülsüzlük iddialarına Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden da tepki gösterdi. Biden, Gürcistan için; "Ülkenin son zamanlarda demokratik gerilemesinden derin bir endişe duyuyorum" dedi. Biden şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda ülkenin demokratik gerilemesi ve temel özgürlükleri kısıtlayan, bağımsız sivil toplum kuruluşlarının alanını daraltan Rus yasalarına benzer yasaların yürürlüğe girmesi beni derinden endişelendirdi. En son olarak, Gürcistan'ın 26 Ekim'deki parlamento seçimleri, idari kaynakların kötüye kullanımı ile birlikte seçmen tehditleri ve baskılarıyla gölgelendi.

Gürcü hükümetine, tüm seçim usulsüzlüklerini şeffaf bir şekilde araştırması, toplantı ve ifade özgürlüklerini kısıtlayan "Yabancı Etki Yasası" gibi yasaları iptal etmesi ve Gürcistan'daki tüm siyasi güçlerle seçim bütünlüğünü yeniden sağlamak için derhal kapsayıcı bir diyalog başlatması çağrısında bulunuyoruz. Tüm tarafların, Gürcistan'ın Euro-Atlantik geleceğinin temeli olan hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükleri sıkı bir şekilde saygı göstermesini talep ediyoruz."

Gürcü Rüyası Partisi, ülkedeki seçim kurulunun, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü kazandığını açıklamasının ardından dördüncü kez iktidara geldi. Bu, Gürcü Rüyası Partisi'nin iktidara geldiği 2012 yılından bu yana aldığı en yüksek oy oranı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri ve Gürcistanlı seçim gözlem grubu ISFED, hem kampanya sürecinde hem de seçim günü sayısız ihlaller yaşandığını ifade ediyor. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili seçim sonuçlarını tanımadığını söyledi. Avrupa Birliği (AB), ABD, NATO usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA

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