Biden'dan Hamas Saldırısında İsrail Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Biden'dan Hamas Saldırısında İsrail Destek Vurgusu

Biden, Hamas'ın saldırısına yanıt verirken Gazze'deki soykırıma değinmeden İsrail'e destek verdi.

07.10.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in son bir yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırıma değinmeden İsrail ile dayanışma vurgusu yaptı.

Biden, "Yahudi halkı için 7 Ekim, Holokost'tan bu yanan yaşanan en ölümcül gün oldu." ifadesini kullandığı açıklamasında, Hamas'ın saldırılarında 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü belirtti.

Açıklamasında, 250'den fazla kişinin esir alındığını ve bu kişiler arasında 12 Amerikalının bulunduğunu kaydeden Biden, saldırının hemen akabinde İsrail'e gittiğini ve o günden itibaren Tel Aviv'e siyasi ve askeri her anlamda çok güçlü şekilde destek verdiklerini vurguladı.

Biden, soykırımı yapan İsrail'e karşı sessiz

Aynı açıklamasında 7 Ekim'den sonraki süreçte öldürülen Filistinlilere dikkati çeken Biden, kaç Filistinlinin öldürüldüğünü belirtmeden "Çok fazla sayıda Filistinli bu çatışma yılında çok fazla acı çekti." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun katlettiği 42 binden fazla Filistinliyi gündemine almayan Biden, "Hamas'ın masum sivillerin arasına saklanması ve onların arasında bulunması nedeniyle" ölüm sayısının çok olduğu iddiasında bulundu.

Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini savunan Biden, İsrail- Lübnan çatışmaları konusunda da diplomatik çözümü desteklediklerini ifade etti.

Kamala Harris'ten de benzer 7 Ekim mesajı

Öte yandan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris de ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini vurguladı.

"Masum insanların acılarının sona ermesi için bir ateşkes ve esir anlaşmasının zamanı çoktan geçti." diyen Harris, açıklamasında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmadı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Joe Biden, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'dan Hamas Saldırısında İsrail Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 19:33:54. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan Hamas Saldırısında İsrail Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.