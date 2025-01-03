Biden'dan New Orleans ve Las Vegas Açıklaması - Son Dakika
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Biden'dan New Orleans ve Las Vegas Açıklaması

ABD Başkanı Biden, New Orleans saldırısı ve Las Vegas patlaması arasında bağlantı bulunmadığını açıkladı.

03.01.2025 01:12
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(ANKARA) - Görevi 20 Ocak'ta sona erecek olan ABD Başkanı Joe Biden, New Orleans saldırısı ve Las Vegas'taki patlamaya ilişkin, "New Orleans saldırısıyla Las Vegas'taki patlama arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir bağlantının olduğuna dair bir kanıt bulunmadı" dedi.

Görevi 20 Ocak'ta son bulacak olan ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, New Orleans'taki saldırı ve Las Vegas meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, "New Orleans'taki terör saldırısı ve Las Vegas'taki araç patlaması konusunda bilgilendirildiğini" belirtirken "iki saldırıdan ötürü çok üzgün olduğunu" bildirdi. Biden, konuşmasında şunları söyledi:

"New Orleans'ta saldırgan da dahil 15 kişi öldü ve 35 kişi yaralandı. FBI tarafından yapılan bilgilendirmede, saldırıya başka kimsenin dahil olmadığı tespit edildi. Saldırıyı planlayanla saldırıyı gerçekleştiren aynı kişi. FBI, bana ayrıca New Orleans saldırısında kamyonu kullanan adamın, kalabalığa saldırmadan birkaç saat önce Fransız Mahallesi'ndeki buzdolaplarına patlayıcı yerleştiren adamla aynı kişi olduğu bilgisini verdi. Aracında o iki buz sandığını patlatmak için uzaktan kumandalı bir patlayıcı bulunduğunu değerlendiriyorlar. Saldırıdan birkaç saat önce, saldırgan, kendisinin IŞİD'e olan güçlü desteğini dile getirdiği pek çok video paylaşmış.

Hem güvenlik güçlerimiz hem de istihbarat birimlerimiz, saldırganın herhangi yurt içi veya yurt dışı bağlantılarının olup olmadığını araştırıyor. Bunun dışında New Orleans saldırısıyla Las Vegas'taki patlamam arasında bir bağlantı olup olmadığını da araştırıyoruz. Şimdiye kadar böyle bir bağlantının olduğuna dair bir kanıt bulunmadı.

Ekiplere, aramaya devam etmelerin ilişkin emir verdim. IŞİD ve diğer terör örgütlerini acımasızca takip etmeye devam edeceğiz. Olaylar geliştikçe Las Vegas ve New Orleans'taki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim."

Öte yandan, Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill, dün Las Vegas'taki Trump Oteli önünde patlayan Tesla Cybertruck'ta olduğuna inanılan şüphelinin, Colorado'dan 37 yaşındaki Matthew Livelsberger olduğu söyledi. Yetkililer, araçta bulunan kişinin Livelsberger olduğunu kesin olarak doğrulayamazken, "Livelsberger'in askeri kimliğinin, pasaportunun ve kredi kartlarının araçta bulunduğunu ancak cesedin "tanınmayacak şekilde" yandığını ve diş kayıtlarını ve DNA test sonuçlarını beklediklerini" bildirdi.

Kaynak: ANKA

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