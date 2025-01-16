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Biden'dan Oligarşi Uyarısı

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Son konuşmasında Biden, ABD'de tehlikeli bir oligarşinin oluştuğunu vurguladı.

16.01.2025 12:43
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(ANKARA) - Görevi 20 Ocak'ta sona erecek ABD Başkanı Joe Biden, ABD'lilere son kez hitap ederek, ABD'de "tehlikeli" bir oligarşinin şekil almaya başladığını vurguladı. Biden, "Bugün, aşırı servet, güç ve etkiyle şekillenen bir oligarşi Amerika'da ortaya çıkıyor ve bu durum gerçekten tüm demokrasimizi, temel haklarımızı ve özgürlüğümüzü tehdit ediyor" dedi.

Görevi 20 Ocak'ta sona erecek ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'ten son kez ABD'lilere hitap ederek veda konuşması yaptı. Biden, konuşmasını İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının sağlandığına ilişkin bir açıklama yapıldığı gün gerçekleştirdi ve konuşmasına da ateşkesin sağlandığını duyurarak başladı. Biden, ateşkes görüşmelerinin kariyerindeki en zor müzakereler olduğunu belirterek, anlaşmanın sağlanmasına katkı sağladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Gazze ateşkes anlaşması, Donald Trump'ın göreve başlamasından bir gün önce 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Trump, bu anlaşmanın seçimleri kazanmasından sonra yapıldığına değinerek, anlaşmanın başarısını kendisine atfetti.

Biden, siyasi kariyerinin sona erdiğini açıkladı

Biden, veda konuşmasını yaparken, ABD'de "tehlikeli" bir oligarşinin şekil almaya başladığına ilişkin uyarılarda bulundu ve siyasi kariyerinin sona erdiğini açıkladı. Biden, "Bugün, aşırı servet, güç ve etkiyle şekillenen bir oligarşi Amerika'da ortaya çıkıyor ve bu durum gerçekten tüm demokrasimizi, temel haklarımızı ve özgürlüğümüzü tehdit ediyor" dedi. Beyaz Saray'dan yaptığı son televizyon konuşmasında Biden, iklim değişikliği ve sosyal medya dezenformasyonuyla ilgili uyarılarda da bulundu.

"Yaptıklarımızın tam etkisini hissetmek zaman alacak"

Oval Ofis'ten konuşan Biden, tek dönemlik yönetiminin başarılarını överek, "istihdam yaratma, altyapı harcamaları, sağlık hizmetleri, pandemiden çıkış ve ABD'yi daha güvenli bir ülke yapma" gibi görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri anlattı. Biden, "Yaptıklarımızın tam etkisini hissetmek zaman alacak, ama tohumlar ekildi, büyüyecek ve önümüzdeki on yıllar boyunca çiçek açacak" dedi.

Biden, Donald Trump yönetimine başarılar diledi, ancak Trump'ın başkan seçilmesine atıfta bulunarak, "Şu anda çok şey riske atılmış durumda" diye konuştu.

İklim değişikliğiyle ilgili de Biden, "Güçle olarak iklim krizini ele almak için attığımız adımları kendi çıkarları için güç ve kar elde etmek amacıyla ortadan kaldırmak için denetimsiz etkilerini kullanmak istiyorlar" dedi. Dezenformasyon konusunda ise Biden, " ABD'liler, bir dezenformasyon ve yanlış bilgi çığınının altında eziliyor, bu da gücün kötüye kullanılmasını mümkün kılıyor" diye uyardı.

Biden, "Teknoloji-Endüstri Kompleksine" dikkati çekti

Biden ayrıca, son zamanlarda bağımsız doğrulayıcıları ortadan kaldıracağını duyuran "Meta" gibi sosyal medya şirketlerine de eleştiride bulundu ve "Sosyal medya, doğrulama yapmayı terk ediyor. Gerçek, güç ve kar için söylenen yalanlarla bastırılıyor" dedi.

ABD medyasında, Biden'ın "Teknoloji-Endüstri Kompleksine" yönelik bu eleştirisi, Trump'a yakın olan ve kampanyasına büyük finansal destek sağlayan Elon Musk gibi Silikon Vadisi yöneticilerine yönelik de gönderme olarak yorumlandı.

Joe Biden, konuşmasını tamamlarken ABD'lilere "Ülkelerini gözetmeleri" çağrısında bulundu ve "Hepiniz ateşin bekçisi olun" dedi.

Biden\'dan Oligarşi Uyarısı
Kaynak: ANKA

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