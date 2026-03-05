Biden'ın E-imza Soruşturması Rafa Kalktı

ABD Adalet Bakanlığının eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "otomatik e-imza" kullanımına ilişkin soruşturmayı rafa kaldırdığı öne sürüldü.

NBC News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Bakanlığın Biden'ın "otomatik e-imza" kullanımına ilişkin soruşturmayı rafa kaldırdığı iddia edildi.

Haberde, soruşturmanın Adalet Bakanlığı avukatı Ed Martin tarafından başlatıldığı, Savcı Jeanine Pirro tarafından ise kısa süre önce sonlandırıldığı ifadesine yer verildi.

Haberde, başka bir kaynak ise konuya ilişkin "kolayca tanımlanabilir ve uygulanabilir bir ceza kanunu" bulunmamasından dolayı ceza davası açmanın zor olduğunu belirtti.

Pirro'nun ofisinin sözcüsü, ofisin cezai soruşturmaların varlığını "ne doğruladığını ne de yalanladığını" aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra yaptığı birçok açıklamada, Biden'ın birçok yasal belgeyi bizzat kendisinin imzalamadığını, belgelerin "otomatik e-imza" ile imzalandığını savunmuştu.