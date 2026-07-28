Biden'ın Hafıza Sorunları Gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biden'ın Hafıza Sorunları Gündemde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni ses kayıtları, Biden'ın hafıza sorunları ve gizli belgelerle ilgili iddiaları destekliyor.

ABD'de yeni ortaya çıkan ses kayıtları, eski Başkan Joe Biden'ın hafıza sorunları yaşadığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Muhafazakar "Oversight Project" adlı kuruluş, Biden'ın, biyografi yazarı Mark Lewis Zwonitzer ile Başkan Yardımcılığı dönemine ait notlar ve gizli olduğu öne sürülen dış politika konuları üzerine yaptığı bazı görüşmelere ait ses kayıtlarını paylaştı.

CNN'in haberinde, söz konusu kayıtların eski Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un 2024 tarihli raporunda yer alan, Biden'ın "hafıza sorunları yaşadığı ve görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri elinde tutmaya devam ettiği" yönündeki tespitleri desteklediği belirtildi.

Kayıtların bir bölümünde Biden'ın, 2009'da Afganistan'a ek asker gönderilmesine karşı çıktığı aktarılan haberde, dönemi anlatırken eski Başkan'ın gizli belgelerin "yerini ve varlığını sonradan hatırladığını" söylediği kaydedildi.

Haberde, Biden'ın ayrıca konuşması sırasında ülke isimlerini ve tarihleri karıştırarak, "Irak'a, yani Afganistan'a..." şeklinde düzeltme yaptığına işaret edildi.

Ayrıca, bir diğer kayıtta ise elindeki notları okumakta zorlanan Biden'ın, "Kendi yazımı okuyamıyorum." dediği ifade edildi.

Öte yandan, haberde, Biden'ın yaşadığı hafıza sorunlarının Özel Yetkili Savcı Hur'un eski Başkan hakkındaki "hafızası zayıf yaşlı bir adam" değerlendirmesini desteklediği yorumu yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden'ın Hafıza Sorunları Gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı Uyuşturucu parası vermeyen annesini döverek öldürdü: 16 yıl önceki olayın arkasına sığındı
Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Yenge öldü, kayınbirader hapiste
Baraja uçan otomobilden son anda atladı Baraja uçan otomobilden son anda atladı
Cem Küçük’ten sürpriz karar 10 yıl sonra yollar ayrıldı Cem Küçük'ten sürpriz karar! 10 yıl sonra yollar ayrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı Gülistan Doku soruşturmasında bu ifade ilk kez kullanıldı: Organize bir yapı
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız

13:04
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
İnternette tanıştığı adamla ölüm anlaşması yaptı! Son anda vazgeçti ama kurtulamadı
12:54
Ankara’yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
12:11
CHP mi YENİ Parti mi Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
12:07
Fenerbahçe’de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık Kadroda yer almayacak
Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı öncesi sakatlık! Kadroda yer almayacak
11:56
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor
11:53
İstanbul’da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor
İstanbul'da 4 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 13:22:33. #7.12#
SON DAKİKA: Biden'ın Hafıza Sorunları Gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.