Biden: İran'ın Füze Saldırıları Etkisiz Kılındı

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ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ABD'nin de aktif desteğiyle "etkisiz" kılındığını belirterek, "Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir." dedi.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da basın mensuplarına gündemi değerlendirdiği toplantıda, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, "küstahça" olarak tanımladığı İran saldırılarının ABD'nin aktif desteğiyle "etkisiz" kılındığını belirterek, İsrail'e desteklerinin sarsılmaz olduğunu birkaç kez vurguladı. Biden, "Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir." diye konuştu.

ABD ordusuna İsrail'in savunmasına aktif destek sağlaması konusunda talimat verdiğini dile getiren Biden, bu desteklerinin süreceğini ifade etti.

Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda İran'ın füze saldırısına ilişkin gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirten Biden, ulusal güvenlik ekibinin İsrailli muhataplarıyla sürekli irtibat halinde olduğunu ve bölgedeki duruma ilişkin güncel bilgiler geldikçe bunları paylaşacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini ancak görüşeceğini dile getiren Biden, bu telefon görüşmesinin ne zaman olacağına ilişkin değerlendirme yapmadı.

İran'ın İsrail'e saldırıları

İran, akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.