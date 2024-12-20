Biden, İtalya Ziyaretinde Papa ile Görüşecek - Son Dakika
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Biden, İtalya Ziyaretinde Papa ile Görüşecek

ABD Başkanı Biden, 9-12 Ocak 2025'te İtalya'yı ziyaret edecek, Papa ve İtalyan yetkililerle buluşacak.

20.12.2024 05:46
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ABD Başkanı Joe Biden, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek ve Papa Franciscus'un yanı sıra İtalyan yetkililerle bir araya gelecek.

Görevini 20 Ocak 2025'te seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek Biden, görev süresinin sonuna yaklaşırken Papa Franciscus ile görüşecek.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 9-12 Ocak'ta gerçekleşecek İtalya ziyaretinde Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA

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