Biden, Şükran Günü'nde İki Hindiyi Affetti - Son Dakika
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Biden, Şükran Günü'nde İki Hindiyi Affetti

Biden, Şükran Günü\'nde İki Hindiyi Affetti

ABD Başkanı Biden, geleneksel Şükran Günü'nde iki hindiyi bağışlayarak ailevi değerleri vurguladı.

25.11.2024 20:46
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ABD Başkanı Joe Biden, ülkede geleneksel olarak kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving) dolayısıyla hazırlanan iki hindiyi affetti.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen geleneksel törende "Peach" ve "Blossom" adlı iki hindiyi bağışladı.

Törende konuşan Biden, Şükran Günü'nün Amerikalılar için ailevi değerlerin yeniden vurgulandığı ve ailelerin bir araya geldiği çok önemli bir gün olduğunu kaydederek, bir kez daha bu gün dolayısıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan olarak son kez söz konusu törene ev sahipliği yapan Biden, Şükran Günü dolayısıyla Amerikan halkının ne kadar dirençli ve güçlü olduğunun bir kez daha altını çizmek istediğini belirtti.

Konuşmasının ardından Minnesota'da yetiştirilmiş iki hindiyi affeden Biden, töreni izleyen kalabalığa "Bugün dualarınız kabul olacak. Peach ve Blossom Amerika'nın özgür kuşlarının arasına katılacak." diye espri yaptı.

ABD'de her yıl kasım ayının son perşembe günü Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da "hindi affetme" geleneği 1963 yılında, John F. Kennedy'nin başkanlığından bu yana devam ediyor.

Amerikalı yerliler için "yas günü"

ABD'de ülkenin birliğini sembolize eden Şükran Günü, ülkedeki birçok yerli kabilesi tarafından ise "yas günü" olarak anılıyor.

1621'de İngiltere'den Amerika'ya gelen ilk göçmen grubuna yardım eden yerlilerin, göçmenlerle birlikte düzenledikleri ziyafete dayanan "Şükran Günü", yerliler için daha sonra maruz kalacakları katliamların habercisi olarak görülüyor.

Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerindeki Wampanoag yerlileri, Amerikan halkının Şükran Günü olarak kutladığı günü "Ulusal Yas Günü" olarak anıyor.

Kaynak: AA

Joe Biden, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Şükran Günü'nde İki Hindiyi Affetti - Son Dakika

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