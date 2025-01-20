Biden ve Trump Beyaz Saray'da Son Görüşme - Son Dakika
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Biden ve Trump Beyaz Saray'da Son Görüşme

Biden, bugün yemin edecek Trump'ı Beyaz Saray'da geleneksel çay seremonisinde ağırladı.

20.01.2025 20:17
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün görevi devredeceği seçilmiş başkan Donald TrumpBeyaz Saray'daki geleneksel çay içme seremonisinde son kez Beyaz Saray'da ağırladı.

Bugün yemin ederek resmen görevi devralacak Trump, sabah kilisede başladığı yemin töreni gününe, Beyaz Saray'daki geleneksel seremoniyle devam etti.

Biden ile eşi Jill Biden, Trump ile eşi Melania Trump'ı Beyaz Saray'ın girişinde kapıda karşıladı.

Yemin töreni günü mevcut başkan ile görevi devredeceği başkanı Beyaz Saray'da son kez bir araya getiren geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile Trump, basına kapalı etkinlikte sohbet etti.

Yaklaşık yarım saat süren seremoninin ardından aynı araçla Beyaz Saray'dan ayrılan Trump ile Biden beraber Kongre binasına geçti.

Trump'ın bugünkü programı

Yemin töreni gününün sabahında ilk iş olarak Beyaz Saray'ın karşısında bulunan tarihi St. John's Kilisesi'nde geleneksel ayine katılan Trump, ayinin ardından Beyaz Saray'daki geleneksel törende Biden ile bir araya geldi.

Daha sonra Kongre binasına geçen Trump, açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından ABD doğu saatiyle öğlen 12.00'de Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin edecek.

Daha sonra Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapacak.

Törenin ardından Kongre binası içinde başkanlıkla ilgili bazı resmi belgeleri dolduracak Trump, Kongre üyelerine geleneksel öğle yemeği verecek.

Soğuk hava nedeniyle dış mekandaki etkinliklerin kapalı alanlara alındığı bu yılki programda Trump, Kongredeki tören ve işlemlerin ardından Capital One Arena'ya geçecek ve burada destekçilerine hitap edecek. Geleneksel başkanlık geçit töreni de bu spor kompleksinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Beyaz Saray'a geçecek Trump, ikinci dönem başkanlığının ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza atacak.

Trump daha sonra 3 ayrı başkanlık balosuna katılacak ve bu etkinliklerde katılımcılara hitap edecek.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Temmuz ayında suikast girişimine maruz kalan Trump'ın yemin töreninde güvenlik kuvvetlerinin ilave önlemler aldığı belirtildi.

Yaklaşık 25 bin güvenlik personelinin görev yapacağı yemin töreni gününde, binlerce başkent polisinin yanı sıra Gizli Servis, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Ulusal Muhafızlar ve diğer federal güvenlik birimlerinden çok sayıda kişi görev yapacak.

Yaklaşık 8 bin Ulusal Muhafızın da görev yapacağı yemin töreni gününde, Washington'daki ana caddelerin büyük bölümü kapalı olacak.

Kentin farklı bölgelerinde 100'den fazla kontrol noktası oluşturacak polis ve diğer güvenlik unsurları, aynı zamanda çok sayıda K-9 köpeğini de görevlerinde kullanacak.

Güvenlik yetkilileri, gün boyunca Washington semalarında son teknolojiyle donatılmış bir polis helikopterinin de sürekli tur atacağını ve olası bir saldırı veya şüpheli durumun tespiti için görev yapacağını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Biden ve Trump Beyaz Saray'da Son Görüşme - Son Dakika

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