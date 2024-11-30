Bielefeld\'de Kur\'an Okuma Yarışması Düzenlendi

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Almanya'nın Bielefeld kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması" düzenlendi.

IGMG'den yapılan açıklamaya göre, Bielefeld kentinde 21'nci "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması" gerçekleştirildi.

Genç kızlar arasında düzenlenen yarışmanın finalinde, 10-13 yaş grubunda Hamburg'dan Zeynep Çelik birinci, Paris'ten Zehra Elif Özdemir ikinci, Kuzey Ruhr'dan Esilanur Kaşık üçüncü oldu.

14-18 yaş grubunda ise Hollanda'dan Elif Zehra Uysal birincilik, Fransa'dan İclal Apaydın ikincilik, Almanya'nın Bavyera eyaletinden Elif Saime Şahin üçüncülük elde etti.

IGMG Genel Başkan Kemal Ergün, bu tür etkinliklerin, insan olma onurunun en güzel şekilde takdim edilmesine vesile olduğunu belirtti.

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı ise IGMG çatısı altında farklı ülkelerden, bölgelerden, dillerden ve kültürlerden kardeşlerle insanlığın hayrı için çalıştıklarını söyledi.

IGMG bünyesindeki 101 hafızlık kurumunda 2 bin 349 gencin hafızlığa devam ettiği belirtildi.