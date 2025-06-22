Biga'da Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesi kırsalında çıkan arazi yangını kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Biga'nın Aksaz köyü kırsalındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 4 uçak, 1 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 2 dozer, 4 itfaiye aracı ile karadan müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, tamamen kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları devam eden bölgede, 2 dekar orman, 40 dekar zirai alanın yangından etkilendiği belirtildi.