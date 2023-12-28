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Biga'da ağabey tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Biga'da ağabey tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. İki kardeş arasında çıkan tartışma sokaktaki bir restoranda kavgaya dönüştü. Furkan P, elindeki bıçakla kardeşi Birkan P'yi kalbinden ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri Birkan P'yi Biga Devlet Hastanesine kaldırdı. Furkan P ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Biga\'da ağabey tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı
28.12.2023 - 14:27,
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçaklanarak yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi Kaymakam Hasan Bey Sokak'ta, Birkan P. (19) ile ağabeyi Furkan P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki kardeş daha sonra sokaktaki bir restorana girerek kavga etti.

Furkan P. elindeki bıçakla kardeşi Birkan P'yi kalbinden ve göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Birkan P'yi Biga Devlet Hastanesine kaldırdı.

Furkan P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Biga'da ağabey tarafından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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