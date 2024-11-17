Biga'da Kardeş Kavgası: Bir Ölü

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişinin ağabeyini boğarak öldürdüğü iddia edildi.

Biga'ya bağlı Kozçeşme köyünde yaşayan Ahmet Hasırcı (36) ile ağabeyi Mehmet Hasırcı (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet Hasırcı, kardeşini boğarak öldürdü.

Sesleri duyan köylülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Hasırcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Hasırcı da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Hasırcı'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının buradaki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.