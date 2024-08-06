Biga'da Karısını Boğan Sanık İle Kardeşi İlk Duruşmada

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayrı yaşadığı karısını boğduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık ile ona yardımcı olduğu öne sürülen kardeşinin yargılandığı davada ilk duruşma yapıldı.

Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan (30) ve kardeşi Yağız Yıldızhan (20), sanıkların ve maktul Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Fırat Yıldızhan, eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu, sürekli tartıştıklarını ve bu nedenle ayrı yaşamaya başladıklarını söyledi.

Buna rağmen kavgalarının sürdüğünü belirten Yıldızhan, şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimle maktulün Lapseki'deki evinin önüne gittik. Saliha evden aşağıya inerek arabaya bindi, yanıma oturdu. Gergin bir şekilde tartışmaya başladık. Sinirlendikten sonra birbirimize hakaret etmeye başladık. Bir süre sonra sinirlenince önce boynuna yapıştım. Daha sonra arabanın sol cebinde bulunan ipi alarak boynuna dolayıp sıkmaya başladım. Çok kısa sürede Saliha'nın öldüğünü fark ettim. Ne yapacağımı bilemedim. Biga'ya doğru yola çıktık. Biga'da gezerken su çukurlarını gördük. Saliha'yı arabadan indirip su kuyusunun içine koydum. Çevrede bulduğumuz kürekle, Saliha'nın üzerine toprak atıp kapadık. Daha sonra eve gittik, olayı aileme anlattım."

Diğer sanık Yağız Yıldızhan ise hakkındaki suçlamayı reddetti.

Olayın ardından Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'nde kazılmış yaklaşık bir metre derinliğinde çukur gördüklerini dile getiren Yıldızhan, "Ağabeyim, yengemi sürükleyerek arabadan indirdi ve çukura bıraktı. Ben üzerine sadece bir defa toprak attım. Olayın ardından kolluk kuvvetleriyle yengemi bıraktığımız yere giderek, küreklerin yerini gösterdim. Ancak suç aleti ipi bulamadık." dedi.

Maktulün babası Arif Şahin de kızını öldürenlerin en ağır cezayı almalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve sanık avukatlarının taleplerinin karşılanması için duruşmayı 5 Eylül'e erteledi.

Saliha Gizem Yıldızhan'ın yakınlarının avukatı Ahmet Erzi, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların olayı "namus cinayeti" kılıfına büründürmeye çalıştığını iddia etti.

Sanıkların bu konuda ellerinde hiçbir delilin olmadığını, çünkü bu iddianın gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Erzi, şöyle konuştu:

"Her ne kadar eşini iple boğan Fırat Yıldızhan, akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik savunma yapsa da duruşma salonunda sorulara makul cevaplar vermesinden dolayı bu savunması da gerçek dışı olarak kayıtlara geçti. Duruşma yaklaşık 3 saat sürdü. Duruşmada her iki sanığın da ortak bir iradeyle maktulü öldürdükleri, cesedi ilçe ilçe gezdirip gömmek için yer aradıkları ortaya çıktı. Süreci yakından takip edeceğiz. En ağır cezayı almaları için mücadelemizi vereceğiz."

Olay

Biga ilçesinde yaşayan Fırat Yıldızhan, 17 Şubat'ta bir arkadaşından ödünç aldığı araçla kardeşi Yağız Yıldızhan'ı da yanına alarak, konuşmak için eşi Saliha Gizem Yıldızhan'ın (30) Lapseki'deki evine gitmişti.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Fırat Yıldızhan, eşini aracın içinde iple boğmuştu. Fırat Yıldızhan, kardeşi Yağız Yıldızhan'ın da yardımıyla Saliha Gizem Yıldızhan'ın cesedini, Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanına gömmüştü.

Kızlarından uzun süre haber alamayan ailenin durumu polise bildirmesi üzerine, arama çalışmalarına başlayan polis ekipleri şüpheli Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ı Biga'da gözaltına almıştı. Öldürülen kadının cesedi ise iki kardeşin gösterdiği yerde bulunmuştu. Tutuklanan Fırat ve Yağız Yıldızhan hakkında "tasarlayarak eşe karşı öldürme" ve "tasarlayarak yakın akrabayı öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.