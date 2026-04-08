Biga'da Lisede Kavga: Öğrenci Tutuklandı

08.04.2026 18:32
Çanakkale Biga'da lisede çıkan kavgada ağır yaralanan öğrenci için mahkeme süreci devam ediyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada, sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Biga Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 yaşındaki tutuklu sanık Y.C. ve avukatı ile mağdur M.D.Y'nin annesi Çiğdem Y, babası Hasan Y. ve avukatı Şeyma Çimendere katıldı.

Avukat Şeyma Çimendere, basına kapalı gerçekleşen duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinen aşama itibarıyla halen dosyadaki eksikliklerin mevcut olduğunu savundu.

Dosyanın esasına ve muhteviyatına etki edebilecek delil olan adli tıp raporunun beklendiğini aktaran Çimentepe, şöyle devam etti:

"Önemine ve anlamına binaen söz konusu raporla ilgili kurumdan M.D.Y'nin kalbinin durmasına sebebiyet veren travmanın, esaslı olarak 'Kafa bölgesine aldığı darba bağlı gelişen travma mı?' yoksa 'Göğüs yönlü bir travma mı?' olduğu yönünde araştırma yapılması istenmiştir. Onun dışında, eksik olan tanıklarımız dinlendi. İlk müdahaleyi yapan 112 ekipleri de alınan ifadelerinde, geldikleri ilk muayenelerinde M.D.Y'nin ölüm hali fizyolojisi içinde olduğunu tıbbi lisanla ifade ettiler."

Duruşma sonunda mahkeme heyetinin suça sürüklenen çocuk hakkında tutukluluğun devamı yönünde karar verdiğini belirten Çimendere, "Adalete ve tahsisini sağlayan adli makamlara inancımız tamdır. Adalet arayışımız devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
