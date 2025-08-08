Biga\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında 3 şüpheliyi saklandıkları adreste yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
