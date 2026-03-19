Biga\'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır iki paket halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.