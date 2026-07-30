Biga\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Biga ilçemiz Yeniçiftlik köyü kırsalında, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.42 sıralarında meydana gelen orman yangını, saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında özveriyle görev yapan başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları önemle rica olunur" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,