Biga'da Yangına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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Biga'da Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

Biga\'da Yangına Havadan ve Karadan Müdahale
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Çanakkale Biga'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı, müdahaleler sürüyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Biga ilçesi Yeniçiftlik köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına 2 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 itfaiye aracı, 1 dozer ile müdahale edildiğini bildirdi.

Yoğun dumandan dolayı görüş mesafesinin düştüğünü ifade eden Toraman, "Çanakkale-Biga kara yolunda 3 kilometrelik kısım trafiğe kapatılmıştır. Trafiğin akışı alternatif yollardan sağlanmakta olup yoğunluk azaltılmaya çalışılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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