Bigaspor'a Destek Yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bigaspor'a Destek Yağdı

Bigaspor\'a Destek Yağdı
26.05.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bigaspor için düzenlenen etkinlikte 9.6 milyon lira bağış toplandı, 8 milyon lira arsa bağışlandı.

TFF 3. Lig'e yükselen Bigaspor için düzenlenen destek etkinliğinde, 9 milyon 606 bin lira bağış yapıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte ayrıca 8 milyon lira değerinde arsa bağışı gerçekleştirildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, ilçede çok güzel bir dayanışma ruhunun sergilendiğini söyledi.

Destek veren herkese teşekkür eden Kayabaşı, "3. Lig zor bir mecra, Bölgesel Amatör Lig'e benzemiyor. Rakiplere baktığımız zaman Bigaspor'a dört elle sarılıp destek olmamız lazım. Karşılaşacağımız takımlar güçlü takımlar olacak." ifadelerini kullandı.

Biga Belediye Başkanı Alper Şen de başarı ve istikrar devam ettiği sürece kulübe olan desteğin de büyüyerek devam edeceğini anlattı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ise yola çıkarken 10 milyon liralık bir hedef koyduklarını hatırlatarak, "Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz. Havalelerden sonra ne kadar eksik kalırsa ben Biga Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki arkadaşlarımla beraber eksiği tamamlamayı taahhüt ediyorum." dedi.

Bigaspor Başkanı Levent Şahin de asırlık kulüplerin yer aldığı çetin bir ligde mücadele edeceklerini ancak Biga'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Bigaspor, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bigaspor'a Destek Yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
16:39
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış Eline sandalye alıp koşan bile var
Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
15:09
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:43:20. #7.13#
SON DAKİKA: Bigaspor'a Destek Yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.