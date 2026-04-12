Bihar'da Otobüs-Kamyonet Çarpışması: 10 Ölü, 25 Yaralı

YENİ DELHİ, 12 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, cumartesi günü Bihar'ın başkenti Patna'nın yaklaşık 279 kilometre doğusunda yer alan Katihar ilçesinin Gerabari kasabası yakınlarında meydana geldi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan Karayolu Ulaştırma ve Otoyollar Bakanı Nitin Gadkari, ülkede her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 180.000 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.