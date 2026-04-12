Bihar'da Trafik Kazası: 13 Ölü, 30 Yaralı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, eyaletin Katihar bölgesinde, otobüs, kamyon ve pikap zincirleme kazaya karıştı.
Polis, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını belirtti.
Kazanın, otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğinin değerlendirildiğini aktaran polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.
