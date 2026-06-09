BİK Analitik Sistemi Güncelleniyor - Son Dakika
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BİK Analitik Sistemi Güncelleniyor

09.06.2026 18:07
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BİK, haber siteleri için ziyaretçi trafiğini ölçen analitik sistemi yeniliyor ve kademeli geçiş yapacak.

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiğinin ölçümlenmesi amacıyla geliştirilen BİK Analitik sistemi, dijital yayıncılık ekosisteminin değişen dinamikleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncelleniyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Basın İlan Kurumunun görev alanındaki internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini ölçümleyen BİK Analitik sistemi, ziyaretçi davranışları, cihaz çeşitliliği ve erişim kanallarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak yeniden yapılandırıldı.

Temmuz ayı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya alınacak BİK Analitik Versiyon 2'de ölçümleme yöntemleri, yeni nesil cihaz ve uygulama mimarileri ile güncel izleme ve doğrulama ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde revize edilirken ziyaretçilerin haber okuma davranışlarını ve etkileşim düzeyini yansıtan parametreler ölçümleme kriterlerine dahil edildi.

Yeni altyapının geliştirme ve test süreçleri, ölçümleme işleyişinde herhangi bir kesintiye yol açılmaması amacıyla mevcut sistemle eş güdümlü şekilde yürütüldü. Bu kapsamda internet haber siteleri, eş zamanlı olarak Versiyon 2 altyapısı üzerinden de izlenerek sistemin işleyişi değerlendirildi.

Yeni versiyona ilişkin politika belgesi 6 Temmuz'da yayımlanacak. Geçiş süreci ise yayın kategorileri dikkate alınarak temmuz ayı boyunca kademeli şekilde yürütülecek.

Genel kategoride yer alan internet haber sitelerinde Versiyon 2 ölçümleri 10 Temmuz'dan itibaren esas alınmaya başlanacak. Diğer kategorilerdeki geçişlerin ise ay sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Teknik yönlendirmeler, uygulanacak işlemler ve geçiş takvimine ilişkin internet haber sitelerine ayrıca yazılı bildirim yapılacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BİK Analitik Sistemi Güncelleniyor - Son Dakika

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