BİK Genel Müdürü Çay: Basın dönüşüm sürecinden güçlenerek çıkacak

27.04.2026 18:10
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Kamu desteğinin 6 milyar lirayı aştığını belirten Çay, basının dönüşüm sürecine vurgu yaptı.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Kocaeli’deki 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki elim olaylara değinen Çay, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

BİK’in 65 yıllık köklü bir kurum olduğunu belirten Çay, temel ilkelerinin sahada karşılığı olan politikalar olduğunu söyledi. 2025 itibarıyla 2 binin üzerindeki süreli yayına sağlanan kamu desteğinin 6 milyar lirayı aştığını ifade etti. Medyanın dijital dönüşüm, ekonomik sürdürülebilirlik ve meslek etiği başlıklarında yeniden yapılandığını vurguladı.

Küresel dezenformasyon tehditlerine dikkat çeken Çay, İsrail’in Gazze soykırımını örnek gösterdi. Nitelikli insan yetiştirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Çay, üniversitelerle iş birliği ve staj imkanlarının artırılacağını söyledi. Global teknoloji şirketlerinin dijital reklam gelirleri üzerindeki tahakkümünün yerel basın için sorun oluşturduğunu ifade etti.

Çay, güçlü bir basının güçlü bir toplum demek olduğunu belirterek, Türk basınının dönüşüm sürecinden güçlenerek çıkacağına inandığını söyledi. Toplantıya Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı ve BİK yöneticileri de katıldı.

