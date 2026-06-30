BİK-İŞKUR'dan medyada istihdam protokolü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu (BİK) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin, "Programla teori ile pratik arasındaki mesafe kapanacağı gibi gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacaktır. Bu yönüyle söz konusu işbirliğini sektörün ihtiyaçları ile insan kaynağını buluşturan stratejik bir adım olarak görüyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla, BİK ile İŞKUR arasında iletişim ve medya sektöründe nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik hazırlanan "Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü"nün imza töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, iletişim ekosisteminin büyük bir dönüşümden geçtiği bir sürecin yaşandığını belirterek, yeni iletişim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin etkisiyle hem insanların alışkanlıklarının değiştiğini hem de iletişim ve medyanın yapısının hızla dönüştüğünü ifade etti.

Bu duruma bağlı olarak medyadaki insan kaynağının niteliğinin de değiştiğine işaret eden Duran, "İletişim Başkanlığı olarak hem medya kuruluşlarının yapısal olarak güçlenmesini hem de insan kaynağının desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak görüyoruz." dedi.

Duran, bu doğrultuda basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinden mesleki gelişimlerine kadar çok boyutlu çalışmalar yürüttüklerini belirterek "Basın kartı süreçlerinin geliştirilmesi, akreditasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi, afet ve kriz dönemlerinde sahada görev yapan gazetecilerimizin desteklenmesi gibi uygulamalarla medyamızın daha güçlü bir zeminde faaliyet göstermesine katkı sağlıyoruz. Programlarımız, eğitimlerimiz ve yayınlarımızla iletişim dünyasındaki paydaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra yerel medyanın dijitalleşmesi ve uluslararası medyayla ilişkilerin geliştirilmesini de öncelikli çalışma alanlarımız arasında görüyoruz." diye konuştu.

"Basın kuruluşları, katılımcıları program süresinin en az 2 katı kadar istihdam edecek"

İŞKUR ile Basın İlan Kurumu arasındaki protokolü de bu bütüncül yaklaşımın çok önemli bir parçası olarak değerlendirdiklerini ifade eden Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu protokol çerçevesinde gazeteler ve internet haber sitelerinde işbaşı eğitim programları düzenlenecek. Basın İlan Kurumunun sisteminde bulunan 1075 basın işletmesine istihdam, eğitim ve iş gücü desteği sağlanacak. İki yıl geçerli olacak protokol, tarafların onayıyla uzatılabilecek. Program katılımcılarına İŞKUR tarafından 9 ay boyunca net asgari ücret tutarında ödeme yapılacak olması ve sigorta hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması da oldukça önemlidir. Buna karşılık basın kuruluşları da eğitim programının katılımcılarını program süresinin en az 2 katı kadar istihdam edecek."

Duran, katılımcıların habercilik faaliyetlerini doğrudan haber merkezlerinde, sahada deneyimlemesini son derece kıymetli bulduğunu belirterek, "Programla teori ile pratik arasındaki mesafenin kapanacağını düşünüyoruz. Böylece gazeteci adayları kendilerini daha iyi geliştirme imkanı bulacak. Bu yönüyle söz konusu işbirliğini sektörün ihtiyaçları ile insan kaynağını buluşturan stratejik bir adım olarak görüyorum." dedi.

"Anadolu medyası milletimizin sesi demektir"

Bu projenin özellikle yerel basının, bilhassa Anadolu medyasının da güçlendirilmesine ciddi katkı sağlayacağına inandığını dile getiren Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttikleri üzere Anadolu medyası milletimizin sesi demektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu anlayışla attığı adımların çok işlevsel ve değerli olduğunu düşünüyorum. Çalışanların sağlığı, güvenliği ve refahı doğrultusunda iş barışını ve düzenini sağlayacak uygulamalara özellikle vurgu yapmak istiyorum. Dijital dönüşümün iş hayatı üzerindeki etkisini takip ederek koşullara uygun düzenleme yapmaları çok ama çok değerlidir. İmzaladığımız protokol de bu uyumun önemli bir göstergesidir."

Duran, iletişim ekosistemini doğrudan etkileyecek bu çalışmaya desteklerinden dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a şükranlarını sunarak, Basın İlan Kurumu ile Türkiye İş Kurumuna bu anlamlı işbirliğinden dolayı teşekkür etti, protokolün medya sektörü için hayırlı olmasını diledi.

Protokolün kapsamı

İşbirliği protokolüyle medya ve iletişim sektöründe teşvik ve eğitim fırsatlarının sunulmasıyla nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda gençlerin doğrudan iş ortamında uygulamalı deneyim kazanarak sektöre profesyonel geçiş yapmaları amaçlanıyor.

Program "İşbaşı Eğitim Programları", "Mesleki Eğitim Kursları" ve "Çalışanların Mesleki Eğitimi" olmak üzere 3 ana desteği içeriyor.

Programın ana faydalanıcıları, medya işletmeleri, sektördeki iş arayanlar ve iletişim mezunları olacak. İmzalanan protokol, tarafların mutabakatıyla uzatılabilen 2 yıllık süreyi kapsayacak.

Medya sektöründe çalışmak isteyen ancak mesleki yeterliliği eksik olan bireylerin sektörel donanım kazanması sağlanacak. BİK ve İŞKUR, medya sektörünün güncel ve değişen ihtiyaçlarını analiz ederek bu ihtiyaçlara yönelik aktif iş gücü programları geliştirecek.

İŞKUR, katılımcılara program süresince net asgari ücret tutarında ödeme yapacak ve sigorta primlerini karşılayacak. Protokol kapsamında, eğitici ücretleri ve kursiyerlerin zaruri giderleri İŞKUR bütçesi imkanları dahilinde ödenecek.

Mevcut çalışanların dijitalleşme ve yeni medya düzenine uyum sağlaması için yetkinlik artırıcı eğitimler planlanacak.

İşbaşı eğitim programını ve mesleki eğitim kursunu tamamlayan kişiler, program süresinin en az 2 katı kadar süreyle ilgili basın işletmesi tarafından istihdam edilecek.

Protokolle, Türkiye genelindeki 652 gazete ve 366 internet haber sitesi ile bekleme süresinde olan 57 süreli yayının tamamına ulaşılması hedefleniyor.