BİL-EN Programı kapsamında veli akademisi düzenlendi - Son Dakika
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BİL-EN Programı kapsamında veli akademisi düzenlendi

BİL-EN Programı kapsamında veli akademisi düzenlendi

Bilecik'te, BİL-EN Programı çerçevesinde düzenlenen veli akademisinde, bağımlılıkla mücadelede okul ve ailenin rolü konuşuldu. Eskişehir Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, velilere madde bağımlılığıyla mücadelede ailenin ve öğretmenlerin görevlerini anlattı.

16.02.2024 13:23
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Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında "Bağımlılıkla Mücadelede Okul ve Ailenin Rolü" konulu veli akademisi düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul idarecileri ile öğretmen ve öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Kaymakamı Ömer Ulu tarafından veliler bilgilendirildi.

Ulu, programda, madde bağımlılığında ailenin rolü ile öğretmen ve yöneticilerin görevlerini anlattı.

Kaynak: AA

Odunpazarı, Eskişehir, Bilecik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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