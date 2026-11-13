Bilal Erdoğan, Beyrut'ta komşu ülkelerin istikrarının Türkiye'ye yarayacağını söyledi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Lübnan, Suriye ve komşu ülkelerin istikrarının Türkiye'nin doğrudan çıkarına olduğunu belirtti.

Erdoğan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının himayesinde düzenlenen "Lübnan-Türkiye Stratejik Liderlik Diyaloğu" toplantısına katıldı.

Toplantıya Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat ile Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin Seyyid'in yanı sıra iş insanları, büyükelçiler ve ekonomi dünyasından isimler katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'ın, uygun istikrar ve kalkınma koşullarının sağlanması halinde 200 milyar dolarlık ekonomi büyüklüğüne ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Lübnan ve Suriye'nin de uygun koşulların oluşması halinde Türkiye'nin son 20 yılda kaydettiği ekonomik büyümeye benzer bir gelişme gösterebileceğini belirten Erdoğan, Yunanistan, Ermenistan, Lübnan ve Suriye dahil komşu ülkelerin istikrarının Türkiye'nin çıkarına olduğunu ve bölgesel refah ile barışa katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin tarihi ve kültürel boyutuna dikkati çeken Erdoğan, ziyaretinin iki halk arasındaki köklü bağları yeniden teyit etmeyi amaçladığını ifade etti.

Toplumsal dokunun korunmasının önemini vurgulayan Erdoğan, tarihi bir imparatorluğun mirası üzerine kurulan Türkiye'nin birlikte yaşayan 72 milleti barındırdığını belirterek, Türkiye'deki toplumsal ilişkilerin komşuları sınıflandırmaya veya kimliklerini tanımlamaya değil, birlikte yaşama anlayışına dayandığını kaydetti.

Ekonomik kalkınma için altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve gençlerin desteklenmesi yoluyla beşeri sermayenin geliştirilmesinin önemine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin son 25 yılda eğitim ve sağlık alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini belirtti.

Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) gibi uluslararası sınavlardaki başarısına dikkati çeken Erdoğan, TEKNOFEST hakkında da bilgi vererek geçen yıl yaklaşık 1 milyon 500 bin öğrencinin yarışmalara katıldığını belirtti.

Lübnan-Türkiye ticari ilişkileri

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amir el-Bisat da konuşmasında, Türkiye'nin ekonomik dönüşümüne dikkati çekerek gayri safi yurt içi hasılanın 2000'de yaklaşık 275 milyar dolarken bugün 2 trilyon dolara yaklaştığını, mal ve hizmet ihracatının ise aynı dönemde 50 milyar dolardan 400 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomik başarısında altyapı, bankacılık, elektrik ve iletişim ağlarına yapılan yatırımların yanı sıra şirketlerin desteklenmesi ve küresel pazarlara açılmasının etkili olduğunu belirten Bisat, bölgedeki gelişmelerin yeni ticaret yolları ve tedarik zincirleri oluşturulması için fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bisat, ticaretin kolaylaştırılması, iki ülke arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Bisat, Türk şirketlerinin Lübnan'daki yatırımlarının artırılmasını ve iki ülke arasında ortaklıklar kurulmasını istediklerini belirterek, Lübnan ve Türk şirketlerinin ekonomik toparlanma sürecindeki Suriye'de de işbirliği yapabileceğini kaydetti.

Ticari ilişkilerin yalnızca mal alışverişiyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Bisat, istihdam ve refah sağlayacak ortak projelere ve yatırımlara yönelmenin önemini vurguladı.