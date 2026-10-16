Bilal Erdoğan: Gerçek başarı, sabır, emek ve süreklilik ister - Son Dakika
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Bilal Erdoğan: Gerçek başarı, sabır, emek ve süreklilik ister

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Bilal Erdoğan: Gerçek başarı, sabır, emek ve süreklilik ister
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DÜNYA Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a, “Sosyal medyada kolay kazanılan paralar, kısa yoldan elde edilen şöhretler, zahmetsiz başarı hikayeleri maalesef çok fazla öne çıkarılıyor.

DÜNYA Etno spor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a, "Sosyal medyada kolay kazanılan paralar, kısa yoldan elde edilen şöhretler, zahmetsiz başarı hikayeleri maalesef çok fazla öne çıkarılıyor. Oysa gerçek başarı, sabır, emek ve süreklilik ister. Bizim kolay yoldan köşeyi dönmenin hesabını yapan gençlerden ziyade, çok çalışmayı göze almış, zorluklarla mücadele etmeye hazır, büyük hedefleri için emek vermeye istekli gençlere ihtiyacımız var" dedi.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, SDÜ'nün 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ve Toplumsal Katkı Ödül Töreni'ne katıldı. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'ndeki törene Necmeddin Bilal Erdoğan, Isparta Valisi Abdullah Erin ile geldi. Törende SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Törende, üniversite senatosu kararıyla Erdoğan'a 'Toplumsal Katkı Payesi' ödülü verildi.

'ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ'

Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'de 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde araştırma bütçelerinde, üniversite sayısında ve kalitesinde artış yaşandığına dikkati çekti. Dünyadaki ilk 500 ve 1000'deki üniversiteler sıralamasında Türkiye'deki üniversitelerin varlığına dikkati çeken Erdoğan, "Teknoloji ihracatımızdaki artışla üniversitelerimizin üretkenliğe, katma değere katkısını takip edebiliyoruz. Yapay zeka devrinde üniversitenin kurum olarak kendini geleceğe ilişkin koruyabilmek için önünde çok daha büyük bir mücadele olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Böyle bir zamandayız. Üniversite bir yandan akademisyen yetiştirecek, tabii ki araştırma yapacak ve daha iyisini yapacak. Türkiye olarak 20 yılda yaptıklarımızın üstüne 20 yıl sonra çok daha fazlasını koymuş olacağız. Aynı zamanda ahlaklı insan yetiştirmeye odaklanacağız. Hani gündemdeki olup bitenleri görüyoruz, sadece Türkiye'de değil, dünyada bir çürümüşlüğü hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTELERİN AHLAKLI BİREY YETİŞTİRMEYE İHTİYACI VAR'

Erdoğan, "Bu kadar soykırım, savaş, zulüm devam ederken, bu kadar gelir dağılımındaki adaletsizlikler dünyada büyürken üniversitenin daha ahlaklı birey yetiştirmeye, yaptığı araştırmanın, akademik faaliyetin buna hizmet ettiğini de gütmeye ihtiyacı var. Öbür taraftan topluma katkı meselesi de çok önemli. İşte Isparta'da eğer gülse, lavantaysa bizim meselemiz. Bunun katma değerini, verimliliğini nasıl arttırabiliriz, bundan başka ne şifalar, ne faydalar olduğunu nasıl bulabiliriz? Bu mesela üniversitenin pratikte Isparta için bir katkısı olacaktır" diye konuştu.

'ÇALIŞMALARIMIZ SADECE SPORDAN İBARET DEĞİL'

Bilal Erdoğan, SDÜ'de Etnospor Topluluğu'nun 1000'in üzerinde üye sayısına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Erdoğan, "Türkiye'de, 'etnospor', 'geleneksel spor' dendiği zaman insanların aklına bir şeyler gelmeye başladığını görüyoruz. Okçuluktaki popülerleşmenin aldığımız uluslararası madalyalara katkısını görüyoruz. Onun için kimliğimizi, kültürümüzü koruyarak kendimize daha güçlü bir geleceği kendi yolumuzu çizerek kurabileceğimize de inanıyoruz. Onun için bu çalışmalarımız sadece spordan ibaret değil" dedi.

'HİÇBİR TEKNOLOJİ, BİR HOCANIN ÖĞRENCİSİNİN HAYATINA DOKUNMASIYLA BOY ÖLÇÜŞEMEZ'

Akademisyenlerin öğrenciler üzerindeki önemine dikkati çeken Erdoğan, "Bugün gençlerimizin bilgiye erişim imkanları çok zengin, geniş. Ancak hiçbir teknoloji, bir hocanın öğrencisinin hayatına dokunmasıyla boy ölçüşemez. Bir öğrencinin hangi meseleye ilgi duyduğunu fark etmek, hangi konuda zorlandığını görmek, bazen onunla ders dışında birkaç kelam etmek, hayatında çok önemli bir dönüm noktası olabilir. Sizlerden ricam; öğrencilerinizle yakın ve samimi ilişkiler kurmaya gayret göstermeniz. Onların akademik gelişimlerini takip ederken hayallerini, kaygılarını ve kabiliyetlerini de tanımaya gayret etmeniz. Bazen bir hocanın öğrencisine duyduğu güven, o öğrencinin kendine duyacağı güvenin de başlangıcıdır. İyi bir hoca bilgi aktarır, iz bırakan bir hoca ise öğrencisinin kendi imkanlarını keşfettirir" diye konuştu.

'SPOR YAPIN, KİTAP OKUYUN, DİL ÖĞRENİN'

Öğrencilere spor yapması, kitap okuması, yabancı dil öğrenmesi tavsiyesinde bulunan Erdoğan, "Bugün özellikle gençlerimizin önünde ciddi bir tehlike olduğunu da görüyoruz. Sosyal medyada kolay kazanılan paralar, kısa yoldan elde edilen şöhretler, zahmetsiz başarı hikayeleri maalesef çok fazla öne çıkarılıyor. Oysa gerçek başarı; sabır, emek ve süreklilik ister. Bizim kolay yoldan köşeyi dönmenin hesabını yapan gençlerden ziyade; çok çalışmayı göze almış, zorluklarla mücadele etmeye hazır, büyük hedefleri için emek vermeye istekli gençlere ihtiyacımız var. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin dünyayı iyi tanıyan, kendi kültürünü bilip ondan beslenen, özgün fikirler geliştiren ve bunları hayata geçirmek için yılmadan çalışan insanlar olacağına inanıyorum. Çünkü bir ülkenin geleceğini uzun yıllar emek vererek kalıcı eserler ortaya koyan insanlar inşa ediyor" dedi.

Kaynak: DHA
Bilal ErdoğanGüncelDünyaSon Dakika

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