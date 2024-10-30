Bilecik Belediye Başkanı İmamoğlu ile Bursa'da Ekonomik İşbirliklerini Görüştü - Son Dakika
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Bilecik Belediye Başkanı İmamoğlu ile Bursa'da Ekonomik İşbirliklerini Görüştü

Bilecik Belediye Başkanı İmamoğlu ile Bursa\'da Ekonomik İşbirliklerini Görüştü

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'daki ziyaretinde Bilecik için yapılacak yatırımlar ve işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. Yeni açılan iş yerleriyle Bilecik'in ekonomik kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

30.10.2024 17:26  Güncelleme: 17:37
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(BİLECİK)- Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bursa'ya yaptığı ziyaret programına katılan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik için yapılabilecek çalışma ve yatırımları gündeme getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen program hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun komşu şehrimiz Bursa ziyaretine eşlik ettik. Bölge belediyeleri olarak çalışmalarımız ve iş birliklerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz görüşmeye ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Bursa'da yarım gün süren programında iş ve ekonomi dünyası yetkilileri yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Başkan Subaşı, Bilecik'teki bir iş yerinin açılışına katıldı.

Yeni açılan iş yerlerinin Bilecik'in ticari ve ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını ifade eden Başkan Subaşı, "Baran Çim'in sahibi olduğu Agrilia Coffee işletmesinin açılışını gerçekleştirdik. İşletme sahibine bol kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bilecik Belediye Başkanı İmamoğlu ile Bursa'da Ekonomik İşbirliklerini Görüştü - Son Dakika

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