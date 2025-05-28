Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'dan Çalışmalara Yerinde İnceleme

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kent genelinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Subaşı, "Ekiplerimiz şehrin dört bir köşesinde çalışıyor" dedi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, kentin farklı mahallelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve ilgili birim müdürleriyle incelemelerde bulunan Subaşı, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Bilecik Belediyesi Su Eğlence Dünyası'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla çocuklar ve ailelerinin daha rahat ve konforlu bir ortamda tesisten faydalanacaklarını belirten Subaşı, "Ekiplerimiz şehrin dört bir köşesinde çalışıyor" dedi.

İncelemeleri kapsamında daha sonra Osmangazi (TOKİ) Mahallesi girişinde kurulan kurban satış alanını gezen Subaşı, hayvan sahiplerinin talepleri doğrultusunda alanda yeni düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Subaşı, alana yerleştirilen gölgeliklerle vatandaşların daha rahat ortamda alışveriş yapma imkanı bulacağını söyledi.