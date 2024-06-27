Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü'nde vatandaşları dinledi

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(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Halk Günü'nde vatandaşları ağırlayarak, onların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Halk Günü'nde vatandaşlar Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'yla bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürlerinin de olduğu buluşmada, Başkan Subaşı talepleri ve görüşleri not alarak, çözüm için talimatlar verdi.

Halk Günü hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'mizde gerçekleştirdiğimiz Halk Günü ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek istek, ihtiyaç ve önerilerini dinledik. Vatandaşlarımızın düşüncelerini dikkate alarak, ortak akılla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da isteklerini doğrudan ilettikleri için duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Subaşı'na teşekkür etti.