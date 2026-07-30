Bilecik Belediye Başkanı Subaşı CHP’den istifa etti

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, belediye meclis üyeleriyle birlikte CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye katılacaklarını açıkladı.

Mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmeler sonrası Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan iki belediye başkanı, siyasi mücadelelerini YENİ Parti çatısı altında sürdüreceklerini duyurdu.

Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, aldıkları kararın hizmet anlayışlarından vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek, "Bu karar bir vazgeçişin değil, daha güçlü bir başlangıcın kararıdır. Değişen ilkelerimiz değil, Bilecik'e daha güçlü hizmet edebilmek için tercih ettiğimiz yoldur. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti saflarında mücadele etme kararı aldık" dedi.

Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz ise görev süresi boyunca CHP çatısı altında hizmet etmekten onur duyduğunu ifade ederek, "Bilecik Belediye Başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte CHP'den ayrılma kararı aldık. Türkiye'nin yeni bir siyasi dile ve yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti saflarında yer alacağız" diye konuştu.