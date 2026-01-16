Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bir Araya Geldi

(BİLECİK)- Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ankara programı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Ankara programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Subaşı, Genel Başkan Özel'e belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile bir araya geldik. Ülkemizin ve kentlerimizin geleceğine dair ortak aklı, dayanışmayı ve umudu büyüten bu buluşmada; halktan yana, sosyal adaleti önceleyen ve yerelden güç alan bir yönetim anlayışını daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha paylaştık" ifadelerini kullandı.