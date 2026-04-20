Bilecik Belediye Başkanı Subaşı, Kayıboyu Mahallesi'nde İncelemeler Yaptı
20.04.2026 09:51  Güncelleme: 10:30
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kayıboyu Mahallesi'nde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Mahallede kilit parke taşı döşenmesi, yeni bekleme durakları ve cadde düzenlemeleri gibi çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

(BİLECİK) - Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kayıboyu Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle Kayıboyu Mahallesi'nde kontroller yapan Başkan Subaşı, mahalle sakinleriyle de buluştu. Muhtar Salih Yıldız'ın da bulunduğu ziyarette Subaşı, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Mahallede 8 bin 500 metre karelik alanda kilit parke taşı çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de olduğu incelemelerde yapılacak çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Doğal gaz, altyapı ve enerji bağlantı hatlarından sonra üst yapıda birçok çalışmanın yapıldığı mahallede 8 bin 500 metrekarelik alanda kilit parke taşı çalışması yapıldı. Binlerce metre bordür taşı çalışmasının da gerçekleştirildiği mahallede ayrıca yeni cadde ve sokaklar ulaşıma açıldı. Sokak ve cadde tabela isimlerinin de yenilendiği mahallede çevre ve görüntü kirliliği oluşturulan alanlarda düzenleme ve bakım faaliyeti yapıldı.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine yeni durak konuldu

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleye yeni bekleme durağı konuldu. Çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Subaşı, gelecek dönemde yeni çalışmaların da gerçekleştirileceği duyurdu. Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev'in de bulunduğu incelemelerde vatandaşlardan gelen halk dolmuşu talepleri de değerlendirilerek çözüme kavuştu.

Mahalle sakinleri tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Başkan Subaşı, ev ziyareti yaparak sakinlerle çay içti, sohbet etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Subaşı, aile üyeleri ve çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Bilecik Belediyesi'ne bağlı birçok birimin personeliyle birlikte mahalle için seferber olduğunu hatırlatan Subaşı, mahallede güzel çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Mahalle Muhtarı Salih Yıldız ise yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek kendisi ve mahalle sakinleri adına duyduğu memnuniyeti belirtti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
